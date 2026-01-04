Vlammen slaan uit het dak en verwoesten huis in Haaren volledig

In een huis aan de Langeweg in Haaren is zondagavond een flinke brand uitgebroken. Rookpluimen zijn tot in de verte te zien en er is veel brandweer op de been. De vlammen slaan uit het dak.

De bewoner ontdekte de brand toen hij thuiskwam en stond op straat te wachten tot het vuur gedoofd was. Van het huis zal na het blussen niet veel meer over zijn.

Korpsen uit Haaren, Helvoirt, Oisterwijk en Den Bosch zijn met man en macht in actie gekomen. De politie heeft buurtbewoners geadviseerd om ramen en deuren van hun huizen goed dicht te houden.

De brand trok ondanks het late uur veel bekijks. Ongeveer dertig buurtbewoners kwamen naar het huis toe om met eigen ogen te zien wat het vuur aanrichtte.

Elektrische deken

Om kwart voor elf leek de brand in Haaren onder controle te zijn. Maar het huis is verloren gegaan. Het dak van de woning is door de brand helemaal ingestort.

Over de oorzaak van de brand is nog niks zeker. Het zou gaan om een elektrische deken die op een bank in brand is gevlogen.