Vlammen slaan uit het dak en verwoesten woning volledig

In een woonhuis aan de Langeweg in Haaren woedt zondagavond een flinke brand. De rookpluimen zijn tot in de verte te zien en er is veel brandweer op de been. De vlammen slaan uit het dak.

De bewoner ontdekte de brand toen hij thuiskwam en staat rond half tien op straat te wachten tot het vuur gedoofd is. Van het huis zal na het blussen niet veel meer over zijn.

Korpsen uit Haaren, Helvoirt, Oisterwijk en Den Bosch zijn met man en macht aan het blussen. De politie adviseert buurtbewoners om hun ramen en deuren goed dicht te houden.

De brand trok zondagavond laat veel bekijks. Zo'n 30 buurtbewoners kwamen naar het huis toe om met eigen ogen te zien wat het vuur veroorzaakte.

Elektrische deken

Om kwart voor elf lijkt de brand in Haaren onder controle te zijn. Maar het huis is verloren gegaan. Het dak van de woning is door de brand helemaal ingestort.

Over de oorzaak van de brand is nog niks zeker, maar het zou mogelijk gaan om een elektrische deken die op de bank in brand is gevlogen.