Woongedeelte van boerderij in Raamsdonksveer in brand: bewoners veilig

In de bovenverdieping van het woongedeelte van een boerderij in Raamsdonksveer is zondagnacht een grote brand uitgebroken. De bewoners die thuis waren, konden het pand aan de Werfkampenseweg op tijd verlaten. Zij raakten niet gewond en zijn door de politie opgevangen.

De brandweer werd rond twintig over twaalf gealarmeerd. Er werden acht wagens ingezet. De oorzaak van de brand is onbekend, mogelijk is het begonnen in de schoorsteen. Vooralsnog lijkt het erop dat het vuur niet zal overslaan naar een schuur of een ander gebouw, zo laat de woordvoerder ook weten. Rond kwart over een was het vuur nog niet geblust.