Herlings moet wennen aan Honda: 'Alsof je aarde voor Pluto verruilt'

Alsof de Nederlands meest succesvolle motocrosser Jeffrey Herlings na 17 jaar bij KTM te hebben gezeten opnieuw verkering heeft, zo voelt het. Zijn nieuwe liefde Honda ziet hij als "het Ferrari van de motocross, een topteam waar je een keer voor gereden wilt hebben."

Vergelijk Herlings' overgang met Formule 1-coureur Lewis Hamilton die na zeven wereldtitels met Mercedes naar Ferrari vertrok. "Al hoop ik wel dat bij ik bij het Honda beter doe dan Lewis bij Ferrari", lacht de motorcrosser uit Oploo bij de NOS .

Het gerucht dat al langere tijd de ronde deed in het rennerskwartier van de MXGP, was op 1 januari officieel: de 31-jarige Herlings, vijfvoudig wereldkampioen en recordhouder met 112 Grand Prix-zeges, stapt over naar de Japanse motorfabrikant Honda.

Herlings had het goed bij het Oostenrijkse merk, toch lonkte Honda. "We hebben samen zoveel gewonnen. Maar er zijn dingen gebeurd. KTM had financiële problemen, die inmiddels wel zijn opgelost. En eigenlijk had ik ook wel zin in een nieuwe uitdaging bij Honda."

Lang bij hetzelfde team

Zijn overstap is in de motorcrosswereld "wel een dingetje", realiseert Herlings zich. "Er is volgens mij nog nooit een rijder geweest die zo lang bij hetzelfde merk heeft gereden en dan dit doet."

'Een dingetje' is voor Herlings ook de Honda-motor waarop hij in de herfst van zijn carrière voor zijn zesde wereldtitel wil gaan. "Alsof je de aarde voor Pluto verruilt, echt alles is anders", zegt Herlings. "De motor, de kleding, de sponsors en het personeel waar ik mee moet werken."

Wereldkampioen?

Op de vraag hij of dit jaar al wereldkampioen zou kunnen worden met zijn 'nieuwe verkering', antwoordt Herlings op zijn Herlings: "Ik zou niet weten waarom niet. Na alles dat ik heb meegemaakt heb ik nu nergens last meer van. Ik was vorig seizoen na mijn kruisbandblessure pas de laatste vijf wedstrijden echt fit en daarvan heb ik er drie gewonnen. Dat zegt mij dat ik het nog steeds kan."