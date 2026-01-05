Geen problemen op Eindhoven Airport: Schiphol is een ander verhaal

Vliegtuigen op Eindhoven Airport kunnen maandagmorgen gewoon landen en vertrekken, ondanks de winterse omstandigheden. Eindhoven Airport meldt vooralsnog geen vertragingen of geannuleerde vluchten te hebben.

Dat Eindhoven Airport nagenoeg geen problemen ervaart, is een groot verschil in vergelijking met Schiphol.

Daar zijn maandag al zo'n 450 vluchten geannuleerd in verband met de sneeuwval. De verwachting is dat er nog meer annuleringen bijkomen, laat Schiphol weten. Dat is een veel groter aantal dan zondag bleek. KLM liet zondag al weten maandag zeker 124 vluchten te schrappen.

Zondag was op Schiphol eveneens sprake van een oplopend aantal annuleringen. In totaal zijn er die dag ruim 600 vluchten uitgevallen.

Op Eindhoven Airport konden vliegtuigen zondag ook gewoon landen en vertrekken.