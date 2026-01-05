Meer dan 40 kilometer file op de A27 richting Breda

Op de A27 van Almere richting Breda staat meer dan veertig kilometer file. Dat zorgt rond negen uur voor een uur vertraging.

Vlak voor half negen was de vertraging ruim anderhalf uur. Rond negen uur is dat teruggelopen tot een uur.

Drukste ochtendspits sinds een jaar

Door het winterse weer staat er maandagochtend in het hele land zo'n 690 kilometer file. Volgens Rijkswaterstaat is het de drukste ochtendspits sinds december 2024. "Ter vergelijking, in 2025 zagen we geen ochtendspits drukker dan 650 kilometer."

Volgens de wegbeheerder verslechtert de situatie op veel wegen snel. "Ook voor onze strooiwagens en voor de bergers wordt het steeds lastiger om hun werk te kunnen doen. We verwachten dat de wegen steeds meer zullen vastlopen."

In heel het land heeft het verkeer te maken met slechte omstandigheden door sneeuw en gladheid. Rijkswaterstaat waarschuwt voor extra reistijd en gevaarlijke rijomstandigheden.