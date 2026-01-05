Jurist adviseert: 'Maak je stoep helemaal ijsvrij of doe niks'

Brabant is sinds het weekend bedolven onder een dik pak sneeuw en ook maandag wordt er een nieuwe lading verwacht. Stoepen veranderen in gladde paden: soms zijn die sneeuwvrij gemaakt door de buren, maar niet iedereen doet dit. Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor?

De gemeente heeft namelijk een zogenoemde inspanningsverplichting om wegen en paden begaanbaar te houden. "Zij kunnen alleen niet garanderen dat elke stoep en straat ijsvrij is nadat er een dik pak sneeuw is gevallen."

Wie is er dan verantwoordelijk? "Omdat de stoep eigendom is van de gemeente is het vandaag de dag hun verantwoordelijkheid", legt Rembrandt Groenewegen uit, jurist Verkeer en Letsel bij DAS.

Sinds 2007 ben je als burger in Nederland niet meer verplicht om je stoep en oprit sneeuwvrij te maken. Vroeger was het strafbaar als je dit niet deed.

Ben jij aansprakelijk als iemand voor jouw deur uitglijdt?

Daar is geen eenduidig antwoord op. "In de meeste gevallen ben jij als woningeigenaar niet aansprakelijk, maar er zijn ook situaties waarbij dit wel het geval kan zijn."

Ook bij de gemeente is dat niet altijd even duidelijk. "Dat komt doordat het bij sneeuw en ijs om een natuurverschijnsel gaat. Daarbij is vaak sprake van overmacht."

Wie betaalt de schadevergoeding?

Daar wordt het interessant, want de meeste mensen die hun stoep ijsvrij maken doen dit met de juiste bedoelingen. "Het pakt alleen niet altijd goed uit", vertelt Groenewegen.

Stel: er woont een oude man naast je. Je biedt hem aan zijn stoep ijsvrij te maken, daar is hij dolblij mee, maar 's avonds komt hij toch ten val. "In zo'n geval kun jij als goede buur aansprakelijk worden gesteld, omdat jij de sneeuw hebt weggehaald."

Ook wanneer de hele straat ijsvrij is, behalve het stuk stoep voor jouw deur, kan er schade op je worden verhaald. "Het verschil met de rest van de straat is dan erg groot, waardoor er duidelijk een schuldige kan worden aangewezen", zegt Groenewegen. Het hangt volgens hem wel altijd af van de omstandigheden waaronder iemand uitglijdt.

De jurist heeft een duidelijk advies voor mensen die hun stoep ijsvrij maken: "Doe het goed of doe het helemaal niet, en vergeet naderhand niet te pekelen."