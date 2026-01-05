Sneeuw en kou: nachtopvang voor daklozen in Eindhoven langer open
Daklozen in Eindhoven kunnen deze dagen langer terecht bij de winternoodopvang. Waar de nachtopvangplek normaal gesproken om acht uur ’s ochtends de deuren sluit, was deze zondag de hele dag geopend. En deze maandag sluiten de deuren om twaalf uur ’s middags.
Daklozen kunnen vanaf dat moment terecht bij reguliere opvangplekken in het centrum van de stad.
De winternoodopvang aan de Sliffertsestraat is eigenlijk alleen bedoeld voor de avond en de nacht: doorgaans is deze van vier uur 's middags tot acht uur 's ochtends open. Maar vanwege de hevige sneeuwval en de moeilijkheden die dat met zich meebrengt kunnen daklozen er nu langer terecht.
“Omdat het sneeuwt en omdat het koud is kunnen mensen overdag altijd naar de Fuutlaan”, vertelt directeur Thijs Eradus. “Dat is best wel ver van de winternoodopvang en daarom krijgen ze daar buskaartjes voor. Maar omdat er zondag geen bussen reden, was de nachtopvang de hele dag geopend.”
"Iedereen kan binnen, of je nu wel of niet uit de stad komt."
Nu de temperatuur ’s nachts onder het vriespunt ligt, is het drukker in de daklozenopvang. Maar volgens de directeur is er nog voldoende plek. “Iedereen kan binnen, of je nu wel of niet uit de stad komt”, zegt hij. “Afgelopen nacht waren er in de nachtopvang 39 plekken bezet en we kunnen tot 57 gaan. Als blijkt dat dat niet voldoende is, kunnen we elders opschalen. Dus daar maken we ons geen zorgen over.”
Medewerkers van de opvang zijn deze dagen op straat actief dakloze mensen aan het benaderen, om ’s nachts naar de noodopvang te komen. “Je hebt altijd mensen die door bijvoorbeeld onbegrepen gedrag of verwardheid toch nog buiten slapen. Daar zitten nu grote risico’s aan”, zegt Eradus. “We kennen ze goed en spreken ze aan, in de hoop dat ze naar binnen gaan.”