Sneeuw en kou: nachtopvang voor daklozen in Eindhoven langer open

Daklozen in Eindhoven kunnen deze dagen langer terecht bij de winternoodopvang. Waar de nachtopvangplek normaal gesproken om acht uur ’s ochtends de deuren sluit, was deze zondag de hele dag geopend. En deze maandag sluiten de deuren om twaalf uur ’s middags.

Daklozen kunnen vanaf dat moment terecht bij reguliere opvangplekken in het centrum van de stad.

De winternoodopvang aan de Sliffertsestraat is eigenlijk alleen bedoeld voor de avond en de nacht: doorgaans is deze van vier uur 's middags tot acht uur 's ochtends open. Maar vanwege de hevige sneeuwval en de moeilijkheden die dat met zich meebrengt kunnen daklozen er nu langer terecht. “Omdat het sneeuwt en omdat het koud is kunnen mensen overdag altijd naar de Fuutlaan”, vertelt directeur Thijs Eradus. “Dat is best wel ver van de winternoodopvang en daarom krijgen ze daar buskaartjes voor. Maar omdat er zondag geen bussen reden, was de nachtopvang de hele dag geopend.”

"Iedereen kan binnen, of je nu wel of niet uit de stad komt."