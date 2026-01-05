Schooljuf in Tilburg aangevallen, waar leerlingen bij zijn

Een schooljuf die onlangs met haar leerlingen op het Paletplein in Tilburg liep, is daar vanuit het niets aangevallen door een man. De kinderen schrokken enorm van het incident, net als de schooljuf. De politie zoekt getuigen, zo maakte ze maandag bekend.

De aanval gebeurde op 4 november. De vrouw liep samen met de kinderen bij het tankstation op het Paletplein in Tilburg. Daar werd ze uit het niets geduwd door een man. De vrouw werd van achteren aangevallen. De man duwde haar en schreeuwde. De vrouw heeft aangifte gedaan.

De kinderen waren getuige van de aanval op hun schooljuf en zijn ook enorm geschrokken, meldt de politie. Tegen agenten vertelden enkele kinderen dat de verdachte ook hen had geduwd.

De man kon ontkomen en de politie heeft hem tot nu toe nog niet kunnen vinden. Daarom wordt nu gezocht naar getuigen.

Volgens de politie gaat het om een man van rond de 1.75 meter groot. Hij heeft een smal gezicht en een licht getinte huidskleur. Op het moment van de aanval droeg hij een grijze hoodie met een capuchon, ook had hij een pet op.