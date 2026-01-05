Navigatie overslaan

Sneeuwscooter politie blijkt een 'grapje': 'Wordt intern besproken'

Vandaag om 11:14 • Aangepast vandaag om 11:38
Politie in Waalwijk is op alles voorbereid (foto: politie_langstraat).
Wie dacht dat de politie in Waalwijk deze dagen de weg op gaat met een heuse sneeuwscooter, komt bedrogen uit. De foto die de politie zondag deelde op Instagram is niet echt. De agenten zijn dus minder goed voorbereid op de winterse omstandigheden dan ze wilden doen geloven.

Brabant heeft deze dagen te maken met sneeuw, heel veel sneeuw. Dan kan een sneeuwscooter goed van pas komen. De politie Langstraat (Waalwijk, Gilze Rijen, Dongen, Loon op Zand) deelde zondag een foto met daarop een sneeuwscooter. Daarbij schreven ze de tekst dat ze goed voorbereid waren op de winterse omstandigheden.

Nu blijkt dat de foto is gemaakt met gebruik van AI. "Het was een grapje onderling van enkele collega's", zegt een woordvoerder van de politie. "Wel is aangegeven dat zo'n foto vragen kan oproepen. We gaan dit verder intern bespreken."

