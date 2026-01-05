Clemens en gezin door sneeuw vast in Napels: Worden aan lot overgelaten'

Clemens Baelemans uit Goirle en zijn gezin zitten sinds zaterdag vast in de Italiaanse stad Napels. Door sneeuwval vliegt er geen vliegtuig terug naar Schiphol. Van luchtvaartmaatschappij KLM hoort hij niets. "We worden aan ons lot overgelaten."

Het gezin zou afgelopen zaterdag om 16.00 uur terugvliegen naar Nederland, maar die vlucht werd geschrapt. "Vrijdagavond kregen we het bericht dat onze vlucht gecanceld was. Om 10.00 uur moesten we ons appartement uit. Dan moet je heel snel iets regelen." Sindsdien verblijft het gezin in een hotel vlak bij het station van Napels. "We zitten hier op zich niet verkeerd, maar we kunnen hier niet blijven." Het jaarlijkse tripje rond de feestdagen verloopt daardoor heel anders dan verwacht. Vorig jaar ging het gezin Baelemans nog naar Málaga, dit keer werd het Napels. Maar na tien dagen is het wel genoeg, zegt Baelemans. "We hebben Napels in tien dagen wel gezien." De vertraging heeft ondertussen ook gevolgen thuis. Zijn vrouw Karin en zoons Mattijs (29) en Stijn (25) zouden maandag eigenlijk alweer aan het werk moeten zijn. Baelemans vindt dat vooral vervelend voor hun collega’s. "Terwijl daar al een personeelstekort is." Zijn zoons werken in de zorg en het onderwijs.

Medicijnen

Daarnaast beginnen ook de praktische problemen zich op te stapelen. De medicijnen van Baelemans zijn inmiddels op. Contact krijgen met KLM lukt niet. "Het is heel vervelend. Het is zo simpel om een berichtje te sturen naar alle reizigers, maar we weten nog steeds niks. Met name de onduidelijkheid en onzekerheid is frustrerend. Van een prijsvechter snap ik het wel, maar van KLM verwacht ik dit niet." Baelemans heeft een paar uur later een oplossing gevonden: via zijn reisverzekeraar ANWB gaat hij een auto huren om zelf terug te kunnen rijden. 'Exceptionele weersomstandigheden'

Op vragen van Omroep Brabant over deze specifieke situatie gaat de KLM niet in. "We hebben op dit moment in Nederland te maken met uitzonderlijke weersomstandigheden", laat een woordvoerder weten. Op Schiphol is landen tot 14.00 uur vanmiddag niet mogelijk, omdat de landingsbanen vol liggen met sneeuw. Alleen KLM heeft hierdoor al honderden vluchten per dag geannuleerd. "Het vooruitzicht voor de komende dagen laten helaas nog geen verbetering zien", vervolgt de woordvoerder. "Daardoor wordt het nog moeilijker om passagiers om te boeken en moeten reizigers helaas rekening houden met langere wachttijden voordat zij alsnog hun vlucht kunnen maken." De KLM wil voorkomen dat passagiers omboeken en dat die vlucht vervolgens ook geannuleerd wordt. "We werken met man en macht om al onze passagiers naar hun bestemming te brengen." Om zo snel mogelijk hulp te krijgen, raadt de vliegtuigmaatschappij passagiers aan om gebruik te maken van hun zelfbedieningsopties op MyTravel of de KLM-website. "Deze opties zijn 24/7 beschikbaar."

Alarmcentrale Eurocross dat in opdracht van onder meer de Tilburgse reisverzekeraar Interpolis meldingen van gestrande reizigers opneemt, krijgt 'heel veel' meldingen binnen. Vanaf 2 januari kwamen de eerste meldingen binnen. "Vandaag is ook ontzettend veel gecanceld", zegt een woordvoerder. "Voor veel is de kerstvakantie nog niet afgelopen." Door de meldingen is er een langere wachttijd aan de telefoon. Door wintersport en pechhulp voor auto's is het momenteel recorddruk. Daarom worden mensen verzocht een melding digitaal te versturen in plaats van telefonisch. Volgens Eurocross moeten gestrande reizigers de berichten van hun vlucht goed in de gaten houden. "Als het toch kiele kiele wordt, is het verstandig om naar een accommodatie voor een overnachting te kijken."