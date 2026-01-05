Winnaar Oudejaarsloterij kreeg lot (en daarmee 15 miljoen euro) cadeau

Het winnende Oudejaarslot van de Staatsloterij blijkt door iemand cadeau te zijn gegeven, zo laat de Staatsloterij maandag weten. Het lot, dat in Nuenen is gekocht, zorgde dagenlang voor grote opwinding in het dorp, nadat bekend werd dat het winnende lotnummer in handen was van een inwoner. Inmiddels heeft de winnaar zich gemeld.

Het lot bleek goed voor 15 miljoen euro. Het gaat om een half lot van de hoofdprijs van 30 miljoen euro; de andere helft viel in Amstelveen. Opmerkelijk genoeg bleek ook het winnende lot in Amstelveen een cadeau te zijn. Vanwege privacyredenen maakt de staatsloterij niet bekend wie de winnaars zijn.

Traditie

De Oudejaarstrekking van de Staatsloterij is al jaren een vaste traditie rond Oud & Nieuw, net als oliebollen en champagne. Dat bleek ook dit jaar weer: er werden 7,9 miljoen Oudejaarsloten verkocht, een nieuw record. Op oudejaarsdag alleen al gingen er op het drukste moment ruim 2500 loten per minuut over de toonbank.