Woensdag witte wegen in Brabant: sneeuw valt midden in de spits

Brabant moet zich woensdag klaar maken voor een flinke portie sneeuw. Volgens Weerplaza trekt er een neerslaggebied van west naar oost over de provincie en daarbij kan plaatselijk 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen. Vooral tijdens de spits kan dat voor chaotische taferelen zorgen op de weg.

Mae Wientjes Geschreven door

De sneeuwval begint woensdag rond de ochtend in west-Brabant en schuift daarna geleidelijk richting het oosten van de provincie. Dat betekent dat de sneeuw precies tijdens de ochtendspits gaat vallen. Volgens Weerplaza zal het zwaartepunt van de neerslag tijdens de ochtendspits zijn, maar tijdens de avondspits kan er ook nog een bui vallen. “Het is iets om rekening mee te houden,” zegt Weerplaza. Door de hoeveelheid sneeuw die wordt verwacht, kan het verkeer mogelijk vast lopen. Vooral op snelwegen en provinciale wegen zal het daardoor drukker worden dan normaal.

Wie woensdag de weg op moet, doet er goed aan om extra reistijd in te plannen of -als het kan- vanuit huis te werken. De verwachting is dat het op veel plekken echt nog witter wordt in Brabant.