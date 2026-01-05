Woensdag witte wegen in Brabant: sneeuw valt midden in de spits
Brabant moet zich woensdag klaar maken voor een flinke portie sneeuw. Volgens Weerplaza trekt er een neerslaggebied van west naar oost over de provincie en daarbij kan plaatselijk 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen. Vooral tijdens de spits kan dat voor chaotische taferelen zorgen op de weg.
De sneeuwval begint woensdag rond de ochtend in west-Brabant en schuift daarna geleidelijk richting het oosten van de provincie. Dat betekent dat de sneeuw precies tijdens de ochtendspits gaat vallen.
Volgens Weerplaza zal het zwaartepunt van de neerslag tijdens de ochtendspits zijn, maar tijdens de avondspits kan er ook nog een bui vallen.
“Het is iets om rekening mee te houden,” zegt Weerplaza. Door de hoeveelheid sneeuw die wordt verwacht, kan het verkeer mogelijk vast lopen. Vooral op snelwegen en provinciale wegen zal het daardoor drukker worden dan normaal.
Wie woensdag de weg op moet, doet er goed aan om extra reistijd in te plannen of -als het kan- vanuit huis te werken. De verwachting is dat het op veel plekken echt nog witter wordt in Brabant.
Vandaag al winters, vannacht opnieuw glad
Ook vandaag is het al oppassen geblazen. De sneeuw trekt verder oostwaarts en in delen van Brabant kan er nog meer dan 5 centimeter sneeuw vallen. In het westen van de provincie blijft het wat droger en komt zelfs af en toe de zon door. Daar loopt de temperatuur iets op en komt het net boven het vriespunt, waardoor het even kan dooien.
Maar die rust is van korte duur. In de nacht daalt de temperatuur weer onder nul en kunnen natte wegen opnieuw gladworden. Ook trekken er dan weer winterse buien over de provincie.
Dinsdag: rustiger weer, maar sneeuw keert terug
Morgen blijft het overwegend droog in Brabant. Wel kan er in de nacht en vroege ochtend in het oosten van de provincie mist ontstaan. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af en op de meeste plekken blijft het droog.
Later op de dag, vooral dinsdagmiddag, neemt in het westen de bewolking weer toe. In de nacht daarna keert de sneeuw opnieuw terug en wordt het weer winters.
Sneeuwliefhebbers kunnen hun hart ophalen, maar voor automobilisten en reizigers wordt het een gladde periode in Brabant.