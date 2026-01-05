Advertentie
Scootmobieler zwaargewond na aanrijding met trein op perron in Gilze-Rijen
Vandaag om 11:40 • Aangepast vandaag om 12:00
Een man op een scootmobiel is maandagochtend zwaargewond geraakt toen hij op het perron van station Gilze-Rijen werd aangereden door een trein. Hoe het ongeluk op het perron kon gebeuren, is niet duidelijk.
De hulpdiensten kwamen massaal naar het station om de zwaargewonde man te helpen.
De politie ving getuigen op. Er waren mensen die foto's maakten van het ongeluk, zij zijn hierop door de politie aangesproken.
Hoe de scootmobiel en de trein elkaar konden raken is niet duidelijk. Dat wordt onderzocht.
