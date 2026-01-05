Advertentie
Man zwaargewond na brand in huis in Uden
Vandaag om 12:14 • Aangepast vandaag om 12:36
Een man is maandagmorgen zwaargewond geraakt bij een brand in zijn huis aan de Bijland in Uden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht in Nijmegen.
Volgens omwonenden woont de man alleen in het huis. De brand ging gepaard met grote, zwarte rookwolken.
Vanwege de situatie werden ook enkele naastgelegen huizen ontruimd. Wat de oorzaak is van de brand is nog niet bekend.
Advertentie
Advertentie