Gewonde bij ernstig ongeluk met meerdere voertuigen op A27

Op de A27 bij Nieuwendijk zijn maandag aan het einde van de ochtend meerdere voertuigen op elkaar gebotst. De weg richting tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk was urenlang dicht en werd rond kwart over vier vrijgegeven.

Bij het ongeluk raakten een vrachtwagen, een bestelbus en een touringcar betrokken. De vrachtwagen lag geschaard op de snelweg.

Meerdere hulpdiensten waren aanwezig, onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen. Het is niet duidelijk of deze ook is geland op de snelweg.

Een slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of er meer betrokkenen gewond zijn geraakt.

De vangrail is gerepareerd en daarom konden alle rijstroken rond kwart over vier worden vrijgegeven.