Gewonde bij ernstig ongeluk met meerdere voertuigen op A27, weg dicht

Op de A27 bij Nieuwendijk zijn maandag aan het einde van de ochtend meerdere voertuigen op elkaar gebotst. De weg is in de richting van Gorinchem helemaal dicht.

Bij het ongeluk zijn een vrachtwagen, een bestelbus en een touringcar betrokken. De vrachtwagen is geschaard op de snelweg.

De ANWB meldt dat hulpdiensten aanwezig zijn, onder meer een traumahelikopter is opgeroepen. Het is niet duidelijk of deze ook is geland op de snelweg.

Een slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of er meer betrokkenen gewond zijn geraakt.

De weg is tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk dicht. Het verkeer wordt via de af- en oprit geleid.