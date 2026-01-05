Navigatie overslaan

Gewonde bij ernstig ongeluk met meerdere voertuigen op A27, weg dicht

Vandaag om 12:23 • Aangepast vandaag om 13:07
Foto: Eye4Images
Foto: Eye4Images

Op de A27 bij Nieuwendijk zijn maandag aan het einde van de ochtend meerdere voertuigen op elkaar gebotst. De weg is in de richting van Gorinchem helemaal dicht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Bij het ongeluk zijn een vrachtwagen, een bestelbus en een touringcar betrokken. De vrachtwagen is geschaard op de snelweg.

De ANWB meldt dat hulpdiensten aanwezig zijn, onder meer een traumahelikopter is opgeroepen. Het is niet duidelijk of deze ook is geland op de snelweg.

Een slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of er meer betrokkenen gewond zijn geraakt.

De weg is tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk dicht. Het verkeer wordt via de af- en oprit geleid. 

Bij het ongeluk op de A27 zijn een vrachtwagen, bestelbus en touringcar betrokken (foto: Eye4Images).
Bij het ongeluk op de A27 zijn een vrachtwagen, bestelbus en touringcar betrokken (foto: Eye4Images).

