Bij deze ziekenhuizen is het drukker door uitglijders en schaatsongelukken
Koning Winter is al dagen aanwezig in Brabant. Dat levert niet alleen mooie plaatjes en sneeuwpoppen op, maar ook valpartijen en uitglijders. In het Tilburgse Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis merken ze dat wel bij de spoedhulp. "Dit weekend hadden we 42 patiënten op de eerste hulp door de gladheid."
Een witte kerst hebben we niet gehad, maar het nieuwe jaar gaan we wel in met een flinke bak sneeuw. Code geel, horrorfiles en problemen bij Eindhoven Airport zijn het gevolg. En door de gladde wegen gaan ook meer mensen op hun snufferd.
In het ziekenhuis in Tilburg is het door die gladheid een stukje drukker. "Over maandagochtend kan ik nog niet veel zeggen, maar het afgelopen weekend waren er 42 patiënten door de sneeuw en gladheid", zegt een woordvoerder. "En dat kan variëren van een hoofdwond tot een botbreuk."
Ook in het Anna Ziekenhuis in Geldrop zijn opvallend veel mensen op de spoedeisende hulp door 'uitglijden op straat, valpartijen en schaatsongelukken'. "De toestroom is groter dan op een gemiddelde maandag", zegt een woordvoerder.
"Het is vandaag duidelijk drukker."
Dat is ook het geval in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. "Het is vandaag duidelijk drukker. Maandagochtend zijn 14 mensen op de Spoedeisende Hulp behandeld nadat zij zijn uitgegleden in de sneeuw", zegt een woordvoerder.
Het ging daarbij om acht polsbreuken en twee enkelfracturen. "Daarnaast meldden zich vier patiënten met nekletsel of een hersenschudding als gevolg van een val."
Op een normale maandagochtend melden zich slechts een paar patiënten. "Bijvoorbeeld met sportgerelateerd letsel na het weekend of soms verkeersslachtoffers. Het aantal mensen dat zich nu meldt na een val door gladheid ligt daar duidelijk boven."
Ook in de afgelopen dagen meldden zich meer mensen in het Bossche ziekenhuis met letsel door gladheid. "Zondag ging het om 7 patiënten, zaterdag om 14 en vrijdag om 10", zegt de woordvoerder. "Ook meldden zich ouderen met heupfracturen."
De Spoedeisende Hulp is 'ingericht om met deze extra drukte om te gaan'. "Op dit moment lukt het om patiënten binnen de reguliere bezetting te helpen. Er is verder geen sprake van personele uitval en er zijn geen operaties afgezegd vanwege het weer."
Hoewel het in sommige ziekenhuizen druk is, komen toch niet overal de patiënten binnen geglibberd. In het Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom & Roosendaal en het Amphia Ziekenhuis in Breda valt de drukte nog mee.