Bij deze ziekenhuizen is het drukker door uitglijders en schaatsongelukken

Koning Winter is al dagen aanwezig in Brabant. Dat levert niet alleen mooie plaatjes en sneeuwpoppen op, maar ook valpartijen en uitglijders. In het Tilburgse Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis merken ze dat wel bij de spoedhulp. "Dit weekend hadden we 42 patiënten op de eerste hulp door de gladheid."

Een witte kerst hebben we niet gehad, maar het nieuwe jaar gaan we wel in met een flinke bak sneeuw. Code geel, horrorfiles en problemen bij Eindhoven Airport zijn het gevolg. En door de gladde wegen gaan ook meer mensen op hun snufferd. In het ziekenhuis in Tilburg is het door die gladheid een stukje drukker. "Over maandagochtend kan ik nog niet veel zeggen, maar het afgelopen weekend waren er 42 patiënten door de sneeuw en gladheid", zegt een woordvoerder. "En dat kan variëren van een hoofdwond tot een botbreuk." Ook in het Anna Ziekenhuis in Geldrop zijn opvallend veel mensen op de spoedeisende hulp door 'uitglijden op straat, valpartijen en schaatsongelukken'. "De toestroom is groter dan op een gemiddelde maandag", zegt een woordvoerder.

"Het is vandaag duidelijk drukker."