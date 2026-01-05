Bedrijf in Eindhoven ontruimd na lekkage van 900 liter onbekende stof

Een bedrijf aan de Meerenakkerweg in Eindhoven is maandagochtend ontruimd na een lekkage van een onbekende stof. De brandweer ging er met meerdere eenheden naartoe en het gebouw werd ontruimd.

Een werknemer liet het brandalarm afgaan nadat er een onbekende stof weglekte. Het zou gaan om 900 liter, waarvan een deel in het riool terechtkwam.

Om wat voor stof het gaat is nog niet bekend. Ook het waterschap is van de situatie op de hoogte.