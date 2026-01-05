Uitslaande brand in appartementencomplex, alle bewoners geëvacueerd
Er woedt maandagmiddag een uitslaande brand in een woning in een appartementencomplex aan de Hofstedenlaan in Den Bosch. Bewoners van alle vijftien appartementen in het complex zijn geëvacueerd. Er vielen geen gewonden.
De brand brak rond kwart over twaalf uit bij een appartement op de tweede verdieping van appartementencomplex De Schanshoek. Van een appartement daarboven, op de derde verdieping, zijn de ramen gesprongen.
Met hulp van de brandweer en politie konden bewoners van alle vijftien appartementen in het complex tijdig uit hun huis worden gehaald. Het gaat vooral om oudere mensen, waarvan enkelen in een rolstoel. Niemand raakte gewond, wel werden enkele mensen door ambulancemedewerkers nagekeken omdat ze vermoedelijk rook hadden ingeademd.
De bewoners worden tijdelijk opgevangen in wijkgebouw De Schans.