Uitslaande brand in appartementencomplex, alle bewoners geëvacueerd

Er woedt maandagmiddag een uitslaande brand in een woning in een appartementencomplex aan de Hofstedenlaan in Den Bosch. Bewoners van alle vijftien appartementen in het complex zijn geëvacueerd. Er vielen geen gewonden.

De brand brak rond kwart over twaalf uit bij een appartement op de tweede verdieping van appartementencomplex De Schanshoek. Van een appartement daarboven, op de derde verdieping, zijn de ramen gesprongen.