Harrie Snijders wint Het Zwaard van Damocles en kiest voor zichzelf

Harrie Snijders (28) heeft het SBS6-programma Het Zwaard van Damocles gewonnen door in de finale voor zichzelf te kiezen. Waar zijn medefinalist Remy Bonjasky koos voor ‘delen’, drukte de Eindhovenaar op ‘stelen’. Het leverde hem de volledige jackpot van 275.000 euro op en liet Bonjasky met lege handen achter.

Dat vertrouwen bleek misplaatst. Toen de enveloppen werden geopend bleek dat Remy voor delen had gekozen, terwijl Harrie bewust voor stelen ging. Daarmee verzekerde hij zichzelf van de volledige jackpot van bijna drie ton.

Na tien weken vol bondjes en strategische spellen stonden de twee tegenover elkaar in de allesbeslissende finale. De regels waren duidelijk: als beide finalisten zouden delen, kregen ze ieder de helft van het geld. Als één van hen zou stelen, ging het volledige bedrag naar diegene. "Als je denkt aan de brocode, dan weet je wat ik ga drukken", verzekerde Remy aan Harrie.

Wie is Harrie Snijders?

Harrie Snijders, ook bekend als ‘Harrie van het Kamp’, is een Eindhovense reality‑ster en DJ. Hij werd bekend door zijn aanwezigheid in populaire televisieshows zoals Ex on the Beach: Double Dutch en Special Forces VIPS.



Eerder melde Omroep Brabant dat hij een illegale crypto‑groep en een bijbehorende site promootte. Daar moesten mensen betalen en er waren vragen over hoe hun telefoonnummers en andere gegevens werden gebruikt. Ook werd hij eerder kort verhoord door de politie bij een inval op een woonwagenkamp in Eindhoven.

Waarom maakte Harrie de keuze om te stelen?

Harrie deed niet zomaar mee aan het programma. Hij wilde zijn moeder helpen, die enkele jaren geleden na een hartstilstand een incomplete dwarslaesie opliep. Met het prijzengeld wil hij haar woning aanpassen en alle nodige hulpmiddelen voor haar regelen.

Remy reageerde zichtbaar teleurgesteld en noemde Harrie onbetrouwbaar. Volgens hem hanteren de twee verschillende normen en waarden, en is zijn respect voor Harrie verdwenen.

Harrie staat nog steeds achter zijn beslissing. Voor hem woog het belang van zijn moeder zwaarder dan de band met zijn medefinalist.