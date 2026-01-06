Tom de Wal houdt genezingsdiensten in Van der Valk hotel Eindhoven

Gebedsgenezer Tom de Wal begint dit weekend met zijn nieuwe kerk 'Goed Nieuws Eindhoven'. Eerder wilde hij de diensten houden bij het Evoluon, maar daar stak Next Nature, het museum dat gevestigd is in het ufo-vormige gebouw, een stokje voor. Bij het Van der Valk hotel in Eindhoven is de gebedsgenezer wél welkom.

Op reclameborden verspreid over het centrum van Eindhoven is te lezen dat er een nieuwe kerk start in Eindhoven. Waar de nieuwe kerk haar wekelijkse diensten gaat houden, is nog onduidelijk. Maar komend weekend staan er in ieder geval genezingsdiensten op de planning in het Van der Valk Hotel Eindhoven. Waar een woordvoerder van Next Nature liet weten niet achter de genezings- en bevrijdingsdiensten te staan die De Wal organiseert, zegt de commercieel manager van het Van der Valk Hotel dat zij geen standpunten innemen over 'de aard, overtuigingen of boodschappen van afzonderlijke evenementen of organisaties'. Voldoet aan huisregels

"Wij screenen organisatoren niet op persoonlijke of religieuze opvattingen. Wel toetsen wij of een evenement voldoet aan onze huisregels, veiligheidsvoorschriften en geldende wet- en regelgeving", aldus de commercieel manager van het hotel.

"Van der Valk Hotel Eindhoven is een commerciële evenementenlocatie die ruimte biedt aan een breed scala aan bijeenkomsten, zoals congressen, beurzen, zakelijke evenementen en religieuze of maatschappelijke samenkomsten." Van leerling naar voorganger

De leiders van de nieuwe kerk 'Goed Nieuws Eindhoven' zijn niet De Wal zelf, maar leerlingen van zijn fulltime bijbelschool. Studenten worden aangemoedigd om zelf ook een kerk te starten. Op de website van Goed Nieuws Eindhoven is te lezen dat ze iedere zondag een dienst gaan houden, maar er is vooralsnog geen locatie bekend. Het Van der Valk hotel Eindhoven laat weten dat er nog geen afstemming is geweest over terugkerende of toekomstige bijeenkomsten. Zowel Tom de Wal namens Frontrunners Ministries als Goed Nieuws Brabant hebben niet op onze vragen gereageerd.

Wie is Tom de Wal? Tom de Wal (31) is geboren in Oosterhout en richtte in 2016 samen met zijn vrouw Femke Frontrunners Ministries op. Met deze religieuze organisatie organiseert hij genezings- en bevrijdingsdiensten door het hele land. De bijeenkomsten zijn omstreden. Tijdens deze diensten zouden mensen 'genezen' kunnen worden van ziektes als MS, Parkinson en kanker en 'bevrijd' van 'demonen' als homoseksualiteit en autisme. Frontrunners Ministries is een stichting met een ANBI-status. ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling, dat zijn organisaties die voor ten minste negentig procent het algemeen nut moeten beogen. Voorbeelden daarvan zijn ziekenhuizen en milieuorganisaties. Bij elkaar opgeteld ontving Frontrunners in 2023 en 2024 ruim 11 miljoen euro aan donaties en giften, zo blijkt uit de jaarrekeningen van de organisatie.

