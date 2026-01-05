Drama voor PSV-voetbalster Nouwen, wéér afgescheurde kruisband

Een drama voor Oranje-international Aniek Nouwen uit Deurne. De 26-jarige verdediger van PSV had net haar rentree gemaakt na langdurig blessureleed, maar heeft nu opnieuw een kruisband afgescheurd.

Nouwen, die 43 keer uitkwam voor Oranje, scheurde twee jaar geleden haar kruisband in haar rechterknie. Destijds stond ze onder contract bij Chelsea, waar ze een langdurig hersteltraject volgde.

Nouwen keerde in de zomer van 2025 terug naar PSV, waar ze afgelopen december eindelijk haar rentree op de velden kon maken. Op de training heeft ze nu de kruisband in haar linkerknie afgescheurd.

"Dit komt enorm hard aan, zeker nu ik net weer mocht spelen", vertelt Nouwen. "Ik had een zware periode achter me gelaten en zit er nu opeens weer middenin. Desondanks ga ik er opnieuw alles aan doen om sterker terug te komen."