‘We hoorden het schuiven’: serre in Vught kapot door sneeuwval

Een flinke sneeuwval heeft in Vught voor grote schade gezorgd bij een woning met een aangebouwde serre. Doordat de sneeuw op de zonnepanelen bleef liggen, werd het gewicht te groot. De sneeuw gleed van het dak en kwam op de serre terecht, die daardoor instortte. “Ik had dit echt niet zien aankomen,” vertelt Amarante Mulder.

Het begon allemaal op maandagochtend. “Ik lag nog in bed en hoorde ineens iets schuiven. Dat geluid klopte niet,” zegt Amarante. Ze liep naar beneden en trof daar de ingestorte serre aan. “Ik riep meteen mijn vriend: nu komen.” Op dat moment bleek dat de sneeuw zich had opgehoopt op de zonnepanelen op het schuine dak. Door het zware gewicht begonnen de panelen te schuiven. Eerst gleed één paneel naar beneden. Ze probeerden dat nog terug te leggen, maar omdat het bleef sneeuwen, werd de situatie alleen maar erger. Uiteindelijk vielen er drie panelen van het dak van de serre naar beneden.

Amarante woont net twee jaar in de woning en zowel de serre als de zonnepanelen waren er al bij de aankoop van het huis. “Het heeft hier nog nooit zo hard gesneeuwd,” vertelt ze. De serre ligt inmiddels vol sneeuw. Met zeilen van buren en schoonouders proberen ze de schade zoveel mogelijk te beperken. “Het is gewoon een ravage. Echt een teringzooi in de tuin.”

Normaal zorgt de serre met melkglas voor privacy, maar dat is nu verdwenen. “Achter ons staan appartementen. Die mensen kunnen nu zo onze woonkamer inkijken. Dat is even lastig.” De verzekering is inmiddels ingeschakeld en ook het bedrijf dat de serre heeft geplaatst is op de hoogte. “Ze zeiden meteen dat we niet de enigen zijn. De panelen zijn nu niet op voorraad.”

Van de panelen van het dak van de serre liggen er nog drie intact, maar de zorgen zijn groot. “Als het straks gaat vriezen, wordt alles ijs. We houden ons hart vast.” Amarante hoopt vooral dat de schade binnenshuis beperkt blijft. “Ik wil anderen echt adviseren om sneeuw op zonnepanelen en serres goed in de gaten te houden. Wij hadden dit totaal niet zien aankomen.”