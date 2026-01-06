Joost laat 23e Efteling tattoo zetten: 'Het is mijn lijf, mijn herinnering'

Joost Majoor (44) uit Bussum heeft zijn 23e Eftelingtattoo laten zetten. De tatoeages zijn niet zomaar plaatjes op zijn huid, maar een manier om zijn liefde voor de Efteling te vieren. Inmiddels heeft ook zijn vrouw Bianca (44) het Efteling-virus te pakken: zij telt al zes eftelingtatoeages.

Kim Panhuijzen Geschreven door

In Rosmalen ligt Joost ontspannen op de tattootafel terwijl Bram Elstak, een bekende Eftelingtattoo-artiest, de laatste lijnen zet. “Het valt echt mee,” zegt Joost. “Het duurt ongeveer anderhalf uur, en ik lig nu pas veertig minuutjes. De grootste tattoos hebben we ooit acht uur aan gewerkt”, vertelt hij. Het nieuwe ontwerp is de sleutel van het Efteling Grand Hotel, deze vult het laatste plekje op zijn arm. Deze tattoo heeft een dubbele betekenis. Zo symboliseert het hun verblijf daar, maar ook het openen en sluiten van nieuwe deuren.

De tattoo van de sleutel van het Efteling Grand Hotel

''Het is een plek geworden waar ik eventjes mezelf kan zijn.''

Voor Joost is de Efteling een plek om de dagelijkse zorgen eventjes achter zicht te laten. ''Ik kan er heerlijk ontspannen. Het is een plek geworden waar ik eventjes mezelf kan zijn.''

Op allebei zijn armen zijn de figuren uit het Sprookjesbos tot leven gebracht: de Vogelrok, het Meisje met de Zwavelstokjes, muziekpaddenstoelen, koning Pardulfus, het Pardoesbelletje en het logo van De Vliegende Hollander. Deze liefde is al vroeg begonnen. Als kind bezocht hij het park vaak met zijn oma en familie in Loon op Zand, en die herinneringen zijn altijd gebleven.

''Het is mijn lijf en het zijn mijn herinneringen.''

Over de reacties op zijn tattoos is hij nuchter: “Sommige vinden het geweldig en sommige verschrikkelijk, en dat mag. Het is mijn lijf, het zijn mijn herinneringen. Iedereen moet dat voor zichzelf weten.” Toch doen de negatieve reacties hem niet niks. “Het doet geen pijn, maar het is niet fijn”, verduidelijkt hij. Hoewel hij inmiddels 23 Eftelingtattoos heeft, houdt hij het voorlopig even bij deze hoeveelheid. “Ik heb nooit gezegd dat dit de laatste is”, lacht hij. “Voorlopig wel, maar als er een nieuwe achtbaan of een bijzonder sprookje komt, wie weet. Misschien komt er ooit iets op mijn benen bij.”

''Ik ben door hem aangestoken.''