Helmond rouwt om overlijden van Mick: burgemeester betuigt medeleven
Helmond stond de afgelopen dagen op zijn kop door de vermissing van de 19-jarige Mick. De vondst van zijn lichaam heeft de stad in diepe rouw gebracht. Burgemeester Sjoerd Potters spreekt zijn medeleven uit en noemt het verlies van Mick “een verdrietige start van het nieuwe jaar voor veel Helmonders.”
“Er is met man en macht gezocht, in de hoop dat Mick levend gevonden zou worden. Helaas is dat niet gebeurd”, schrijft Potters op LinkedIn. De politie vond zaterdagmiddag een persoon in het kanaal.
Na onderzoek bleek het van de 19-jarige Mick uit Helmond te zijn. De man verliet in de nacht van 1 op 2 januari het huis van zijn ouders aan de Edelhertstraat in Helmond.
Pijn en verdriet
“Het overlijden van zo’n jong iemand raakt ons allemaal, maar in de eerste plaats de familie en naasten van Mick”, deelt Potters zijn medeleven, meldt Dit is Helmond. “Het is niet in woorden uit te drukken hoeveel pijn en verdriet zij moeten doorstaan. Ik wil hen veel steun, sterkte en liefde toewensen in deze moeilijke periode. Ik weet dat heel Helmond naast hen staat.”
Tegelijkertijd erkent de burgemeester ook dat Helmonders elkaar in dit soort moeilijke en verdrietige omstandigheden opzoeken. “Honderden vrijwilligers, vanuit Helmond en daarbuiten, hielpen mee om Mick te vinden.”
Zoektocht Mick
De politie zocht sinds donderdagnacht naar de vermiste Mick. Daarbij kreeg zij hulp van Stichting Veteranen Search Team, dat de zoektocht startte vanaf de Espendonk. Deze stichting ondersteunde de politie bij eerdere zoekacties.
Afgelopen zaterdag werd de zoektocht uitgebreid naar het industrieterrein rondom de woonwijk waar het huis aan de Edelhertlaan van Mick lag. De vele vrijwilligers kregen via het Coördinatie Platform Vermissingen (CPV), gevestigd op het terrein van het bedrijf Kemie aan de Graandijk, een specifiek zoekgebied toegewezen. Daarnaast werd ook de wijk Rijpelberg uitgekamd door middel van huis-aan-huisbezoeken.
“Dag en nacht en in barre weersomstandigheden is er gezocht. Ook de hulpdiensten hebben er alles aan gedaan om Mick te vinden. Hiervoor heb ik veel respect en bewondering.”
Saamhorigheid
Burgemeester Potters wil iedereen die afgelopen dagen heeft meegeholpen heel erg bedanken voor de betrokkenheid en inzet. “De afloop was helaas anders dan we gehoopt hadden, maar de saamhorigheid en betrokkenheid waren voelbaar.”