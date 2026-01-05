Helmond rouwt om overlijden van Mick: burgemeester betuigt medeleven

Helmond stond de afgelopen dagen op zijn kop door de vermissing van de 19-jarige Mick. De vondst van zijn lichaam heeft de stad in diepe rouw gebracht. Burgemeester Sjoerd Potters spreekt zijn medeleven uit en noemt het verlies van Mick “een verdrietige start van het nieuwe jaar voor veel Helmonders.”

“Er is met man en macht gezocht, in de hoop dat Mick levend gevonden zou worden. Helaas is dat niet gebeurd”, schrijft Potters op LinkedIn. De politie vond zaterdagmiddag een persoon in het kanaal.

Na onderzoek bleek het van de 19-jarige Mick uit Helmond te zijn. De man verliet in de nacht van 1 op 2 januari het huis van zijn ouders aan de Edelhertstraat in Helmond.

Pijn en verdriet

“Het overlijden van zo’n jong iemand raakt ons allemaal, maar in de eerste plaats de familie en naasten van Mick”, deelt Potters zijn medeleven, meldt Dit is Helmond. “Het is niet in woorden uit te drukken hoeveel pijn en verdriet zij moeten doorstaan. Ik wil hen veel steun, sterkte en liefde toewensen in deze moeilijke periode. Ik weet dat heel Helmond naast hen staat.”