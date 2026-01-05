Gian van Veen debuteert in Premier League darts, ook Van Gerwen doet mee

Voor het eerst in zeven jaar gaan er twee Nederlandse darters deelnemen aan de Premier League. Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich, zoals verwacht, gekwalificeerd. Andere Nederlandse gegadigden, zoals Danny Noppert, kregen geen uitnodiging.

De eerste vier op die ranglijst zijn verzekerd van deelname aan de prestigieuze Premier League, waarin acht topdarters het op 17 donderdagavonden tegen elkaar opnemen. In april is Rotterdam de enige Nederlandse speelstad dit jaar, schrijft de NOS .

Verliezend WK-finalist Van Veen gaat voor het eerst in de Premier League spelen. De 23-jarige darter uit Andel klom dankzij zijn prestaties op het WK naar de derde plek op de wereldranglijst.

Als nummer vier op de wereldranglijst is ook Van Gerwen opnieuw van de partij. Het wordt alweer zijn veertiende deelname, de Vlijmenaar won het toernooi zeven keer.

De andere deelnemers

De nummers één en twee van de wereld, wereldkampioen Luke Littler en titelverdediger Luke Humphries, waren ook al zeker van deelname. Jonny Clayton en Gerwyn Price uit Wales, Stephen Bunting uit Engeland en de Noord-Ier Josh Rock zijn aangewezen als overige deelnemers.

In 2019 had Nederland voor het laatst twee vaste deelnemers aan de Premier League. Destijds waren dat Van Gerwen en Raymond van Barneveld.

In 2020 kwamen er naast Van Gerwen nog twee Nederlanders in actie in de Premier League. Jeffrey de Zwaan en Jermaine Wattimena mochten toen als challenger één avond op het podium verschijnen.

In 2017 gooiden er zelfs drie Nederlanders in de Premier League: naast Van Gerwen en Van Barneveld deed ook Jelle Klaasen uit Alphen mee.