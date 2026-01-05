28 huizen urenlang zonder water door gesprongen leiding, straat vol water

Aan de Zeven Eikenlaan in Veghel zitten 28 huizen sinds maandagmiddag zonder water door een gesprongen waterleiding. De straat stond lange tijd volledig blank. Brabant Water verwacht dat bewoners tussen tien en elf uur maandagavond weer water hebben.

Brabant Water is met twee bussen op de gesprongen waterleiding afgekomen. Ook probeert een zuigwagen het water dat door de straat loopt weg te krijgen. "

"Het was al glad door het winterse weer, maar dit helpt zeker niet mee", zegt een woordvoerder. De straat was lange tijd van twee kanten afgesloten.

Oorzaak onduidelijk

De oorzaak van de gesprongen waterleiding is volgens de woordvoerder niet duidelijk. Volgens omwonenden zou het lek zijn ontstaan door een te hoge waterdruk toen er met heel veel water werd geprobeerd om een dak sneeuwvrij te spuiten.