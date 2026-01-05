Navigatie overslaan
VIDEO

28 huizen urenlang zonder water door gesprongen leiding, straat vol water

Vandaag om 17:20 • Aangepast vandaag om 21:34

Aan de Zeven Eikenlaan in Veghel zitten 28 huizen sinds maandagmiddag zonder water door een gesprongen waterleiding. De straat stond lange tijd volledig blank. Brabant Water verwacht dat bewoners tussen tien en elf uur maandagavond weer water hebben.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Brabant Water is met twee bussen op de gesprongen waterleiding afgekomen. Ook probeert een zuigwagen het water dat door de straat loopt weg te krijgen. "

"Het was al glad door het winterse weer, maar dit helpt zeker niet mee", zegt een woordvoerder. De straat was lange tijd van twee kanten afgesloten. 

Oorzaak onduidelijk
De oorzaak van de gesprongen waterleiding is volgens de woordvoerder niet duidelijk. Volgens omwonenden zou het lek zijn ontstaan door een te hoge waterdruk toen er met heel veel water werd geprobeerd om een dak sneeuwvrij te spuiten.

De leiding zou gesprongen zijn door een te hoge waterdruk (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
De leiding zou gesprongen zijn door een te hoge waterdruk (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
Het water stroomt door de straat (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
Het water stroomt door de straat (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.