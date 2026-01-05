Advertentie
Straat in Veghel staat blank door gesprongen waterleiding
Vandaag om 17:20 • Aangepast vandaag om 18:40
Een waterleiding is maandagmiddag gesprongen aan de Zeven Eikenlaan in Veghel. De straat staat volledig blank. Het lek zou zijn ontstaan door een te hoge waterdruk toen bewoners bezig waren met het schoonspuiten van een dak.
Brabant Water is met twee bussen op de gesprongen waterleiding afgekomen. Op vier punten zijn er afsluiters dichtgemetseld om het lek te dichten. De brandweer moet ervoor gaan zorgen dat bewoners weer water hebben. Hoe lang het gaat duren voor het lek gerepareerd is, is niet duidelijk.
