Straat in Veghel staat blank door gesprongen waterleiding

Vandaag om 17:20 • Aangepast vandaag om 18:40

Een waterleiding is maandagmiddag gesprongen aan de Zeven Eikenlaan in Veghel. De straat staat volledig blank. Het lek zou zijn ontstaan door een te hoge waterdruk toen bewoners bezig waren met het schoonspuiten van een dak.

Brabant Water is met twee bussen op de gesprongen waterleiding afgekomen. Op vier punten zijn er afsluiters dichtgemetseld om het lek te dichten. De brandweer moet ervoor gaan zorgen dat bewoners weer water hebben. Hoe lang het gaat duren voor het lek gerepareerd is, is niet duidelijk.

De leiding zou gesprongen zijn door een te hoge waterdruk (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
Het water stroomt door de straat (foto: Addy Smits / Persbureau Heitink).
