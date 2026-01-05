Auto van Jan bedolven door sneeuwschuiver: 'Het leek wel een mini-lawine'

Bedolven onder een dikke laag sneeuw door een voorbijrazende sneeuwschuiver. Dat overkwam Jan Martens uit Hoeven zondagochtend. De sneeuwwolk van een tegemoetkomende schuiver klapte zijn spiegel naar binnen en rukte het embleem van zijn auto af. "Dit is gewoon asociaal rijgedrag.”

Het is rond elf uur als Jan op zijn vrije zondag zijn zoon naar zijn bijbaan brengt. Het sneeuwt al twee dagen en het pak op de weg is dik wanneer hij over de Backer van Ruebweg in Breda rijdt. „Ik reed zo’n vijftig kilometer per uur, dat was eigenlijk al het maximale onder deze omstandigheden.” Jan rijdt op de linkerbaan, tussen twee bandensporen door de sneeuw. Ook tussen de rijbanen ligt een hoge sneeuwbult. Alles verloopt rustig, ondanks het gladde winterweer. Tot hij in de verte een aanstormende sneeuwwolk ziet. "Een sneeuwschuiver kwam met veel te hoge snelheid aan en schoof een enorme hoop sneeuw niet de berm in, maar recht mijn weghelft op.” Op het deel van de weg waar Jan over de Mark rijdt, is de middenberm een stuk smaller dan verderop. De machine raast dichterbij. Uitwijken lukt niet meer en vol in de ankers gaan is geen optie. ""Het busje voor me kwam er ook doorheen, dus ik moest het maar over me heen laten komen.”

Enorme wolk

De sneeuwschuiver werpt een dikke wolk over Jans auto. "Het leek wel een mini-lawine. Ik zag even helemaal niets meer, omdat de ruit volledig onder de sneeuw lag. Het was een enorme wolk.” De frustratie volgt direct. „Zo’n sneeuwschuiver moet juist voor veiligheid zorgen. Sneeuw op de andere rijbaan schuiven is toch niet de bedoeling, lijkt me.” Hij overweegt nog om achter de wagen aan te rijden, maar met de gladde omstandigheden is daar geen beginnen aan. Door de klap vouwt de linkerspiegel van zijn auto naar binnen. „Dat was gewoon even het raam open en de spiegel terugklappen. Pas later, toen ik thuis naar de schade keek, zag ik dat mijn embleem weg was.” Het Toyota-logo op zijn auto is achtergebleven in de sneeuwtornado.

De auto van Jan zonder zijn Toyota-embleem (Foto: Jan Martens.)