Vrouw belt niet met dochter, maar met oplichter en is ruim 2000 euro kwijt

Een 78-jarige vrouw uit Oudenbosch dacht begin september haar dochter aan de lijn te hebben. Niets bleek minder waar: de vrouw belde met een oplichter. Even later is ze ruim tweeduizend euro kwijt. In Bureau Brabant is de man maandag herkenbaar in beeld gebracht.

Het is 2 september als de 78-jarige vrouw gebeld wordt. Ze denkt door haar dochter. Er wordt tegen haar gezegd dat de verbinding slecht is, waardoor ze verder praten via WhatsApp.

Aan de andere kant van de chat zit een oplichter, die zich voordoet als dochter. Hij vraagt om twee betalingen en dat regelt de vrouw. Als hij later weer om geld vraagt, slaat de twijfel toe. Ze blokkeert vervolgens haar pas. Maar ondertussen is ze al ruim tweeduizend euro kwijt.

Bestelling opgehaald in Rotterdam

Op camerabeelden is te zien hoe de oplichter diezelfde avond nog een elektronicazaak in Rotterdam binnenwandelt om een pakketje op te halen. Zonder het zelf te weten, heeft de vrouw daar een bestelling gedaan.

De grote vraag: wie is deze man? De man heeft een licht getinte huid, een baard en snor, tatoeages op beide armen en draagt op de beelden een wit shirt van The North Face en een spijkerbroek.