Halvering subsidies sportclubs zorgt voor frustratie: 'Voelt als loterij'

Sinds maandagochtend 09.00 uur kunnen amateursportclubs zich weer melden voor de BOSA-subsidie. Dit geld is bedoeld voor het onderhoud en de verduurzaming van sportaccommodaties. De subsidiepot wordt ieder jaar kleiner en daardoor zijn er zorgen bij verenigingen die dit geld hard nodig hebben. “Het lijkt meer op een loterij dan een subsidieaanvraag.”

Hij deed een aanvraag van 5600 euro, voor onder meer nieuw schilderwerk en een grasmaaier om het veld te onderhouden. Flinke kosten voor een kleine club, de subsidie biedt verenigingen de kans om met kwalitatief goede spullen te blijven werken en accommodaties netjes te houden. Ondanks de goede voorbereiding, lukte de aanvraag van Kerkhof niet, door een storing met de website. “Het gaat op volgorde van binnenkomst en dat voelt oneerlijk. Door de storing heb ik nu niets in kunnen dienen, en geen idee welke plek ik nu in de wachtrij krijg.”

Rob Kerkhof van voetbalvereniging ASV’33 uit Aarle-Rixtel zat maandagochtend klaar om zijn aanvraag te doen. "Aan de voorbereiding lag het niet, ik hoefde om 09.00 uur alleen maar op de verzendknop te drukken."

Halvering van de pot

Vorig jaar was de subsidiepot in maart al leeg. Toen ging het om 87 miljoen euro. Voor 2026 is dat bedrag gehalveerd tot 43,4 miljoen euro. Terwijl sportclubs samen naar schatting voor zo’n 200 miljoen euro aan plannen hebben. Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) waarschuwt dat hierdoor maar één op de vijf verenigingen geld zal krijgen.

Directeur van SWS, Dick Zeegers, vindt het frustrerend. “Met zo weinig geld wordt het een soort loterij. Tachtig procent van de clubs grijpt straks mis.” Gemiddeld vragen verenigingen zo'n 7000 euro subsidie aan. “Als je één keer pech hebt, is dat nog te overzien”, zegt Zeegers. “Als dat jaar na jaar gebeurt, ontstaat achterstand." Alternatieven zijn er nauwelijks, de DUMAVA-subsidie is echt alleen voor verduurzaming en daar vallen veel van deze aanvragen niet onder. "En niet elke club kan bij een bank lenen."

Lot uit de loterij

Volgens Zeegers kan het systeem alleen eerlijker worden als er structureel meer geld beschikbaar komt. “We hebben ongeveer 120 miljoen euro per jaar nodig. Dan kunnen clubs het hele jaar door een aanvraag doen en hoeven vrijwilligers niet in de stress om klokslag negen uur op een overvolle website te klikken.”

Toch kijkt Zeegers met enige hoop vooruit. “Het nieuwe kabinet staat positief tegenover dit soort plannen. Maar het is afwachten of het ook echt in het regeerakkoord komt.”

Terwijl Kerkhof van ASV'33 aan de telefoon zijn verhaal doet, krijgt hij ineens een melding op zijn laptop: de storing is opgelost. “Ik heb de aanvraag nu ingediend”, zegt hij opgelucht. “Nu maar hopen dat we die 5600 euro krijgen.” De club valt niet om als het geld er niet komt, benadrukt hij. “Maar het zijn hoge kosten. Zo’n subsidie is voor ons een heel fijne aanvulling.”