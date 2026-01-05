Sneeuwchaos op de wegen en winnend Staatslot Nuenen: dit gebeurde vandaag

De winnaar van de Oudejaarsloterij in Nuenen, die 15 miljoen euro won kreeg zijn lot cadeau en het blijft code geel. Dit zijn de verhalen die je deze maandag gelezen moet hebben.

Kim Panhuijzen Geschreven door

Het winnende Oudejaarslot van 15 miljoen euro uit Nuenen blijkt een cadeau te zijn geweest. De gelukkige winnaar heeft zich inmiddels gemeld bij de Staatsloterij. Opvallend genoeg was ook het winnende lot in Amstelveen een geschenk. Lees hier het hele verhaal.

Veel verkeershinder door sneeuwval in Brabant. Files op A27 richting Breda zorgen voor ruim een uur vertraging. Rijkswaterstaat adviseert om voor of na de avondspits naar huis te gaan vanwege nieuwe sneeuwbuien rond 17:00 uur. NS zet dinsdag winterdienstregeling in. Lees hier het laatste nieuws.

Eindhoven Airport ondervindt geen hinder van winterweer, in tegenstelling tot Schiphol waar 450 vluchten zijn geannuleerd. Vliegtuigen kunnen gewoon landen en vertrekken vanaf Eindhoven. Check hier de situatie.