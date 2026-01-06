Wa trekte aon? Sneeuwpret zorgt voor onvoorspelbare carnavalskostuums

Zodra het vuurwerk de lucht in is en de boom de deur uit gaat, begint de jaarlijkse zoektocht naar de mooiste carnavalspakjes. Normaal gesproken is het zes weken voor carnaval al dringen bij de feestwinkels in Brabant, maar door de dikke laag sneeuw is het opvallend stil. Winkeliers maken zich zorgen over de omzet én kunnen de trends nog maar moeilijk voorspellen. En dat is belangrijker dan je denkt.

Bij Feestkleding Breda is de parkeerplaats spiegelglad en dus blijven de meeste bezoekers deze week weg. Eigenaar Cees van der Horst ziet het met leden ogen aan. “Meestal staat het hier rond deze tijd vol met auto's, direct na oud en nieuw wordt het vaak al druk, maar met dit weer blijven mensen thuis." Ook in de Bossche binnenstad hebben winkels het rustig. Niet fijn voor winkeliers, maar extra zorgelijk voor seizoenswinkels die voor hun omzet van een korte periode afhankelijk zijn. “Ik ben bang dat mensen die dit weekend niet komen, online gaan shoppen", zegt Astrid Hoofs, van de gelijknamige populaire feestwinkel in de Vughterstraat. De omzet die nu gemist wordt, is volgens haar dan niet meer in te halen. "Maar er is niets aan te doen, je waagt je leven nu eenmaal niet voor een carnavalspakje. Ik kan alleen maar hopen dat mensen later alsnog de fysieke winkels opzoeken.”

Wat zijn de carnavalskledingtrends van 2026?

Dat de verkoop stokt, is al pijnlijk genoeg, maar er speelt nog een andere zorg. De eerste weken van januari zijn namelijk hét moment waarop winkeliers ontdekken welke carnavalspakjes populair worden en waarin ze moeten investeren richting carnaval 2026. "Mensen komen al rustig snuffelen, inspiratie opdoen, en geven de eerste signalen van nieuwe trends", zegt Hoofs. Die signalen blijven nu uit. Van der Horst uit Breda legt uit dat als blijkt dat een specifiek kostuum hard loopt, er razendsnel moet worden bijbesteld. "Het duurt vaak eventjes voor je doorhebt welke trends er zijn, en de meeste groothandels zitten in Spanje of Italië, dus eer de bestelling dan hier is, zijn we snel vijf dagen verder", zegt hij. Carnaval valt dit jaar extra vroeg, en met nog 6 weken te gaan tot de aftrap, begint die tijd dus te dringen.

Het gevoel van HIER: steeds meer boerenkiel en emblemen

Ondanks het gebrek aan bezoekers durven de Brabantse winkeliers al een paar trends te noemen, "het is immers toch altijd een beetje een gok", zegt Van der Horst. Dat skipakken een hit worden, durft hij wel te zeggen. Ook Dennis Sep van SEP Feestartikelen in Roosendaal ziet dat. "Het Kluunen gaat bijna beginnen, dus we verkopen nu heel veel skibrillen, discobolhelmen en fluoriserende skipakken", zegt hij. "Ook tijdens de carnaval blijft dat après-skithema populair." Net als vorig jaar wordt iedereen steeds een beetje creatiever. In plaats van kant-en-klare pakjes, stellen veel mensen zelf hun pak samen, ziet Hoofs. "Ze zoeken gekke jasjes uit, en kiezen daar zelf glitterbroeken bij." Een politie- of SWAT-pak wordt hooguit aan een Randstedeling verkocht, lacht Van der Horst. "Grappig juist, want die steken dan steeds meer af tegen de mensen uit de steden zelf. Die gaan die lokale trots steeds meer uitdragen, zo van: ik kom echt van hier!" De sjaals, boerenkielen en emblemen verdringen dus de bijenpakjes en zusters, al blijven ook onesies populair, "vooral bij jongeren", zegt Sep. "Lekker makkelijk en comfortabel." De kleuren van Kielegat of Kruikenstad hangen bij steeds meer mensen om de nek en waar de boerenkiel met emblemen eerst vooral een ding was in Oeteldonk, zien we die nu bijna overal terug. "Tof, al hoop ik wel dat mensen zichzelf durven zijn, want daar gaat carnaval om", zegt Sep. "Dan maakt het me niet uit of dat als kangoeroe is of met een Tullepetaonestad-jas."

