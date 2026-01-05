18-jarige man mishandeld in Breda, politie deelt beelden

Een 18-jarige man kreeg in oktober op de Hoge Brug in Breda flinke klappen en raakte bewusteloos. De politie heeft maandag heftige beelden van de mishandeling gedeeld in Bureau Brabant.

Het was tien voor vier in de nacht van woensdag 15 oktober toen de man langs een groepje op de brug liep. Dat waren twee jonge vrouwen en een jonge man.

Er waren wel wat woorden, maar het leek op het eerste oog goed af te lopen. Opeens draait de man zich om, loopt terug en geeft een 18-jarige jongeman een klap.

Snoeiharde trap

Daar bleef het niet bij, want de 18-jarige kreeg nog een snoeiharde trap na toen hij op de grond lag. Hij raakte bewusteloos. De jongen is uiteindelijk lichtgewond geraakt.

De verdachte rende vervolgens snel weg in de richting van de Adriaan van Bergenstraat. Het is bekend dat de man die nacht op meerdere plekken in het centrum van Breda is geweest, waaronder op de Havermarkt.

Camerabeelden gedeeld

De politie wil de man graag vinden en deelt daarom camerabeelden. Hij is kaal en droeg die nacht een zwart vest, wit shirt en een spijkerbroek.