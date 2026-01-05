Politie deelt beelden van inbraak in Breda: kluis met dure horloges weg

Ramen vernield, spullen verplaatst en een kluis met dure horloges is verdwenen. Zo treffen bewoners hun huis op 20 oktober aan in de wijk Koolwijkpark aan als ze terugkomen van vakantie. De politie heeft maandag beelden gedeeld in Bureau Brabant.

Toen ze zag dat het raam kapot was geslagen en de kluis van de muur was gerukt, wist ze genoeg: er was ingebroken. "Je bent verbaasd, want je gelooft het niet. Je bent gefrustreerd en bij mijn vrouw heel nadrukkelijk een gevoel van onveiligheid", omschrijft de bewoner.

"Mijn vrouw gaat meteen naar binnen, loopt naar boven en ik hoor meteen een gil", vertelt de bewoner van het huis in het opsporingsprogramma van Omroep Brabant.

Voorverkenning?

Op camerabeelden is te zien hoe een inbreker over de poort klimt en via de muur op de bovenverdieping probeert te komen. De man verdraait de ene naar de andere beveiligingscamera, zodat hij daarna uit beeld is. Het zou zomaar een voorverkenning geweest kunnen zijn. Of ook op diezelfde avond buit is gemaakt, is niet duidelijk.

Wat wel zeker is, is dat er waardevolle spullen zijn gestolen. Het gaat om horloges van merken als Rolex, Cartier en IWC. Ook sieraden en sleutels zijn weg. "In de loop der jaren heb ik een aantal dure horloges aangeschaft. Toen we zestig jaar getrouwd waren heb ik een Cartier Tank voor mijn vrouw gekocht", vertelt de man die zegt dat de horloges en andere waardevolle spullen in de gestolen kluis lagen.

Politie zoekt dader en horloges

De politie is op zoek naar de inbreker, maar wil ook graag weten waar de gestolen horloges zijn gebleven. De kans is groot dat die ergens te koop zijn.

Op camerabeelden is te zien hoe een scooter op zondag 20 oktober rond kwart voor negen in de avond langs de woning rijdt. De politie wil ook graag dat die scooterrijder zich meldt, omdat diegene mogelijk meer weet.