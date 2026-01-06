Robert ontijst vliegtuigen op Eindhoven Airport: 'Best een serieus klusje'

Met dit winters zitten niet alleen auto's vol sneeuw en ijs, maar ook vliegtuigen. Robert Schuman heeft er deze dagen een extra taak bij als de-icer op Eindhoven Airport. Hij zorgt dat de toestellen ontijzen.

“Dat is best een serieus klusje. Dat moeten we goed aanpakken”, vertelt Schuman in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. De de-icer is ook Manager Operations bij grondafhandelaar Viggo op de Eindhovense luchthaven. Toestel veilig de lucht in

Schuman geeft vliegtuigen een behandeling om ze ijsvrij te maken. Bepaalde onderdelen van het vliegtuig, zoals de vleugels, het staartvlak en de staart worden vrijgemaakt van aanslag. “Al het ijs, sneeuw of lagen die de draagkracht van het vliegtuig zouden kunnen verminderen, moeten we schoonmaken. Dit om te zorgen dat het toestel veilig de lucht in kan”, legt hij uit.

Maar met wat voor middel maak je een vliegtuig schoon? “Ik hoorde laatst een passagier zeggen: ‘Dat zullen vast zware chemicaliën zijn die ze daarop spuiten.’ Nou, dat valt allemaal wel mee”, zegt hij. Schuman vertelt dat het gaat om twee soorten van de vloeistof glycol. De ene soort om het vliegtuig schoon te maken en de ander om een beschermlaag aan te brengen. “Als het gaat sneeuwen, dan heeft het toestel nog wat tijd om te voorkomen dat het opnieuw bevriest en naar de startbaan kan gaan.”

Een vliegtuig wordt in het winterse weer gereedgemaakt voor vertrek.