Taxi brandt volledig uit in Valkenswaard, andere auto loopt schade op

Een taxi is in de nacht van maandag op dinsdag rond drie uur volledig uitgebrand aan de Bosstraat in Valkenswaard. Een auto die ernaast stond kon nog net gered worden, een andere liep wel schade op.

Een alerte buurtbewoonster hoorde knallen buiten en ging poolshoogte nemen. Ze trof de brandende taxi aan op een parkeerplaats tegenover de voetbalvelden van De Valk.