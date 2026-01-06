Advertentie
Taxi brandt volledig uit in Valkenswaard, andere auto loopt schade op
Vandaag om 05:25 • Aangepast vandaag om 08:14
Een taxi is in de nacht van maandag op dinsdag rond drie uur volledig uitgebrand aan de Bosstraat in Valkenswaard. Een auto die ernaast stond kon nog net gered worden, een andere liep wel schade op.
Een alerte buurtbewoonster hoorde knallen buiten en ging poolshoogte nemen. Ze trof de brandende taxi aan op een parkeerplaats tegenover de voetbalvelden van De Valk.
Een personenauto naast de brandende taxi kon ternauwernood verplaats worden door de brandweer. De auto aan de rechterkant ervan liep schade op.
Volgens de politie en brandweer is er nog geen reden aan te nemen dat het vuur opzettelijk is aangestoken.
