Tot zeker tien uur geen NS-treinen, opstart gaat nog uren duren

De NS laat weten dat er dinsdagochtend tot in elk geval tien uur geen treinen rijden. Eerder was de inschatting dat er tot zeker acht uur uur geen NS-treinen zouden rijden. Dat komt "door de vele verstoringen en een bijkomende IT-storing", meldt de vervoerder. De opstart gaat nog uren duren, meldt de NS.

Door de IT-storing is het maandagnacht niet gelukt om de winterdienstregeling voor te bereiden, zegt de NS. "We vinden het voor de reizigers enorm vervelend en werken met man en macht aan de start van de dienstregeling."

De spoorwegmaatschappij adviseert reizigers voorlopig niet met de trein te reizen en hun reis uit te stellen. Ook wordt aangeraden de NS-reisplanner en de NS-app goed in de gaten te houden voor actuele informatie.

Treinen van andere vervoersbedrijven rijden wel. ProRail meldt dat internationale en regionale reizigersvervoerders en goederenvervoerders hun "reguliere dienstregeling uitvoeren".