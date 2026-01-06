Code geel op de weg: aanhoudende gladheid

Code geel duurt volgens het weerinstituut zeker nog tot en met woensdag. Op veel plaatsen is het dinsdag glad door eerder gevallen sneeuw en bevriezing van natte weggedeeltes, zegt het KNMI.

Dinsdagavond kan er plaatselijk weer wat lichte sneeuw vallen. Later in de nacht naar woensdag, maar vooral woensdagochtend gaat het van het westen uit enige tijd sneeuwen. Vooral tijdens de ochtendspits gaat dit woensdag hinder opleveren voor het verkeer, waarschuwt het KNMI.