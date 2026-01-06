Eerste strenge vorst gemeten, Gilze-Rijen is het koudst van heel Nederland

In de nacht van maandag op dinsdag was Gilze-Rijen de koudste plek van Nederland. De temperatuur daalde daar tot liefst -10,6 graden. Daarmee is de eerste lokale strenge vorst van deze winter een feit.

De laatste keer dat de temperatuur ergens in het land tot onder de -10 graden daalde was op 18 januari 2024. In het Limburgse Ell koelde het toen af naar -10,4 graden, meldt Weeronline.

De eerste lokale strenge vorst dient zich normaal gesproken in januari aan, maar soms gebeurt het ook al in december en in zeldzame gevallen in november. Sinds het begin van de metingen zijn er negen jaren geweest waarin het ergens in ons land in november al afkoelde tot beneden -10 graden.

Het vroegterecord staat op 10 november 1908. Toen daalde de temperatuur in Sittard naar -10,1 graden. Recordlaat kwam het op 26 maart 1901 nog tot strenge vorst in Winterswijk.