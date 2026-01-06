Navigatie overslaan

Chaos op A58: sneeuw zorgt voor monsterfile in beide richtingen

Vandaag om 08:09

Op de A58 is het dinsdagochtend grote chaos. Rond acht uur begon het te sneeuwen. Dit zorgt in beide richtingen tussen Breda en Bergen op Zoom voor lange files.

Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Tussen Etten-Leur en Bergen op Zoom-Oost staat om kwart over acht 24 kilometer file met een verwachte vertraging van 57 minuten.

De andere kant op richting Breda tussen Bergen op Zoom-Oost en Breda-West staat maar liefst 32 kilometer file. De vertraging bedraagt daar 53 minuten.

