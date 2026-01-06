Advertentie
Chaos op A58: sneeuw zorgt voor monsterfile in beide richtingen
Vandaag om 08:09
Op de A58 is het dinsdagochtend grote chaos. Rond acht uur begon het te sneeuwen. Dit zorgt in beide richtingen tussen Breda en Bergen op Zoom voor lange files.
Tussen Etten-Leur en Bergen op Zoom-Oost staat om kwart over acht 24 kilometer file met een verwachte vertraging van 57 minuten.
De andere kant op richting Breda tussen Bergen op Zoom-Oost en Breda-West staat maar liefst 32 kilometer file. De vertraging bedraagt daar 53 minuten.
