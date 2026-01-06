Advertentie
Flinke file op A4 door sneeuw, gladheid en geschaarde vrachtwagen
Vandaag om 10:17 • Aangepast vandaag om 10:51
Wie van Rotterdam naar België wil, moet dinsdagochtend rekening houden met een flinke file op de A4. Verkeer wordt omgeleid en krijgt anders te maken met ruim anderhalf uur vertraging. Dat komt onder andere door de sneeuwval, gladheid en een geschaarde vrachtwagen. Ook in de andere richting staat het vast.
Tussen Steenbergen en Bergen op Zoom was de weg een tijdje lang dicht door gladheid. Inmiddels wordt verkeer omgeleid via de A58 en de A16.
In de andere richting, van de Belgische grens naar Rotterdam, staat het ook vast. Daar moet het verkeer rond half 11 rekenen op iets minder dan een uur file.
Advertentie
Advertentie