Carnavalsduo geeft kijkje achter de schermen in 'De weg naar drie veren'

Prins Addie Compen en zijn adjudant Boy Jansen trekken dit jaar de kar in het Budels carnaval. Vanaf woensdag 7 januari is bij Omroep Brabant te zien hoe de twee samen naar carnaval toeleven. In de allereerste aflevering van de serie 'De weg naar de drie veren' leer je het vrolijke duo kennen.

Addie en Boy zien de carnaval normaal gesproken van de andere kant. Addie maakt samen met Koen deel uit van het bekende feestduo De Lawineboys, met grote hits als 'Sex met die kale' en 'Joost'. Boy Jansen is bekend als tonprater. In 2019 won hij de felbegeerde Zilveren Narrenkap bij het Keiebijters Kletstoernooi.

Ze leerden elkaar kennen door hun grote hobby toneelspelen. Tegenwoordig staan ze regelmatig samen op het podium onder de naam 'JanseDeCoomp'. Met hun cabaretvoorstellingen trekken ze heel Brabant door. "De zussen Tilly en Bets zijn onze favoriete alterego’s", vertelt Addie in de eerste aflevering van de serie.

Even nadenken

Addie en zijn vrouw Irene moesten wel even nadenken toen ze voor deze eervolle taak werden gevraagd. “Het stond zeker op onze bucketlist, maar het is niet makkelijk te combineren met mijn werk. Tijdens carnaval treden we met de Lawineboys normaal gesproken ook veel op. Uiteindelijk is het geregeld en ik vind het fantastisch om dit jaar voorop te gaan.”

In tegenstelling tot Addie is zijn vrouw Irene niet gewend om in de spotlights te staan. Toch heeft ook zij veel zin in het hossen, springen en alles wat erbij komt kijken. “Ik ga overal mee naartoe, we gaan dit echt samen doen”, vertelt ze.

Boy vindt het een grote eer om adjudant te mogen zijn. "Echt vet, ik kijk ernaar uit", zegt hij. Hij omschrijft Addie als een ‘goeie kloot’. "Een tikkeltje eigenwijs, soms wat koppig, én een goeie vriend."