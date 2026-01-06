Vondst van 527 wietplanten in huis in Geldrop: pand gesloten door gemeente

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft dinsdagmorgen een huis aan de Wede voor drie maanden gesloten omdat er 527 wietplanten werden gevonden. "Dit naar aanleiding van een eerder uitgevoerd opsporingsonderzoek", zegt de gemeente.

De gemeente kwam erachter dat de plantjes al even in gebruik waren. "Uit onderzoek is gebleken dat er een eerdere oogst heeft plaatsgevonden", zegt ze erover.

Daarom is het huis nu voor drie maanden gesloten. "Het besluit is genomen op grond van de zogenaamde Wet Damocles", zegt de gemeente. Die wet geeft een burgemeester de kans om een pand te sluiten, om zo drugshandel en daarmee brandgevaar, overlast en criminaliteit te voorkomen.