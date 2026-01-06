Inbraakgolf brandweer: politie betrapt daders op heterdaad in Someren

De politie Someren heeft zondagnacht inbrekers op heterdaad betrapt. Ze sloegen hun slag bij de brandweerkazerne in Someren. De afgelopen weken was er in de provincie sprake van een inbraakgolf bij brandweerkazernes, waarbij vooral redgereedschap werd gestolen.

De politie reed rond kwart over drie langs de brandweerkazerne in Someren. Daar zagen ze een auto zonder kentekenplaat met draaiende motor voor het pand, schrijft de politie op Instagram.

Gestolen gereedschap lag al buiten de kazerne om meegenomen te worden. Toen de politie verder op onderzoek ging, renden twee personen weg. Een van hen werd later aangehouden op de Sluisstraat in Someren-Eind.



Inbraakgolf

Eerder werd al ingebroken bij kazernes in Zundert, Bladel en Heeze. In Hilvarenbeek bleef het bij een poging. De politie is daarom extra alert.