Sprookjesbos Efteling voor derde keer dicht door sneeuwval

Vandaag om 12:36 • Aangepast vandaag om 13:00
Sprookjesbos dicht (foto: Bart Meesters - persbureau Heitink).
Het Sprookjesbos in de Efteling is dinsdagochtend opnieuw gesloten vanwege de aanhoudende winterse weersomstandigheden. Het is inmiddels de derde keer in korte tijd dat een deel van het park noodgedwongen dichtgaat. 

Profielfoto van Kim Panhuijzen
Geschreven door
Kim Panhuijzen

Door sneeuwval en gladheid is het op meerdere plekken niet veilig voor bezoekers om door het bos te lopen.

Sneeuwval Efteling (foto: Bart Meesters - persbureau Heitink).
De Efteling houdt er rekening mee dat enkele buitenattracties tijdelijk dicht blijven, zolang het weer dat nodig maakt. Medewerkers zijn ondertussen druk bezig om paden en attracties sneeuw- en ijsvrij te maken.

Sneeuw wordt geruimd bij de Efteling (foto: Bart Meesters - persbureau Heitink).
Wanneer het Sprookjesbos weer open kan, is nog niet duidelijk. Bezoekers wordt aangeraden om de laatste updates van het park goed in de gaten te houden.

