Sprookjesbos Efteling voor derde keer dicht door sneeuwval
Vandaag om 12:36 • Aangepast vandaag om 13:00
Het Sprookjesbos in de Efteling is dinsdagochtend opnieuw gesloten vanwege de aanhoudende winterse weersomstandigheden. Het is inmiddels de derde keer in korte tijd dat een deel van het park noodgedwongen dichtgaat.
Door sneeuwval en gladheid is het op meerdere plekken niet veilig voor bezoekers om door het bos te lopen.
De Efteling houdt er rekening mee dat enkele buitenattracties tijdelijk dicht blijven, zolang het weer dat nodig maakt. Medewerkers zijn ondertussen druk bezig om paden en attracties sneeuw- en ijsvrij te maken.
Wanneer het Sprookjesbos weer open kan, is nog niet duidelijk. Bezoekers wordt aangeraden om de laatste updates van het park goed in de gaten te houden.
