Michael in ziekenhuis na aanrijding op bivak Dakar Rally: 'Drama voor team'

Voor Michael van der Sloot uit Oirschot is de Dakar Rally uitgelopen op een drama. De monteur van team De Groot Sport werd zondag op het bivak aangereden door een rallyauto en ging per ambulance naar het ziekenhuis. Het is niet bepaald het enige pechgeval in het team, want collega Philip van Duren kneusde zijn ribben na een val van een trap. Tot overmaat van ramp viel coureur William de Groot dinsdagmiddag uit nadat hij met zijn truck tegen een rotsblok reed.

Van der Sloot was met zijn motortje op het bivak even bij een ander team om te helpen, toen hij op de terugweg over het hoofd werd gezien door de bestuurder van een rallyauto. “Ik ben direct onderzocht en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. Na onderzoek bleek dat mijn heup gebroken en uit de kom was. Er zit nu een pin in mijn heup om alles vast te zetten en daarna volgt een operatie.” De komende dagen ligt hij nog in het Saoedische ziekenhuis. “Na de operatie zal ik langzaam aan mijn herstel beginnen. Als het goed geneest, mag ik over een aantal dagen naar huis. Ik mag de eerste zes weken wel wat bewegen, maar er totaal niet op leunen."

Zijn collega Philip uit het Gelderse Kerkdriel had ook pech en viel in het bivak van een trap. “Ik stapte van de werkplaats af, toen de trap wat zakte in het zand. Door de val liep ik kneuzingen in mijn ribben en bovenbeen op. Het zware werk kan ik nu niet meer doen, maar waar ik kan verricht ik hand- en spandiensten. Vrachtwagen rijden lukt nog wel en bijvoorbeeld ramen wassen en opruimen.”

William en Ben de Groot (foto: Leon Voskamp).

Het team van De Groot Sport telde in totaal twaalf mensen en is na twee etappes al behoorlijk kleiner geworden. “Een drama voor ons team”, is de reactie van William de Groot dinsdagochtend, die net als zijn broer Ben in een truck meedoet aan de Dakar Rally. “We hadden al geen superbezetting met monteurs en dan overkomt ons dit. De jongens hebben afgelopen nacht tot drie uur doorgewerkt en het was vanochtend weer vroeg. Gelukkig hebben we met een ander team afgesproken dat we van een aantal monteurs assistentie kunnen krijgen. We moeten improviseren, maar dat moeten we onderweg ook altijd." Dinsdagmiddag reed William tegen een rotsblok en was de finish van de derde etappe niet meer haalbaar. Het is onduidelijk of de coureur uit Kerkdriel - die zich in alles een echte Brabander zegt te voelen - de rest van de Dakar Rally uit kan rijden buiten mededinging.

Kijk naar Da Karretje! Omroep Brabant volgt ook deze Dakar Rally de Brabantse deelnemers op de voet. Van 3 tot en met 18 januari is er dagelijks Da Karretje met ook de belevenissen van de verslaggevers Nynke Cuperus, Ronald Sträter en Leon Voskamp op YouTube, website en TV.

