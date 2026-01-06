Navigatie overslaan

Sneeuw op je auto? Deze boetes riskeer je (en die zijn niet mals)

Vandaag om 16:30
Politie waarschuwt voor een hoge boete wanneer autoruiten niet schoon zijn. Je betaalt 320 euro wanneer de voorruit niet voldoende sneeuw- of ijsvrij is. Ook wijst ze op gladde wegen (foto: Politie Bergeijk, Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden op Facebook).
Al dagen kleurt de wereld wit en het winterse weer zorgt ook voor witte auto's langs de weg. Het is belangrijk om je auto sneeuw- en ijsvrij te maken. Natuurlijk vanwege de veiligheid, maar je riskeert ook fikse boetes wanneer je dit niet doet. We zetten voor je op een rijtje om welke bedragen het gaat.  

  1. Slecht zicht door de voorruit en/of de voorste zijruiten
    De boete is 320 euro als je rijdt en niet goed door de voorste ruiten kunt kijken. Dit geldt dus ook als die ramen bedekt zijn met sneeuw, ijs of condens.

  2. Autolampen te veel bedekt
    Zit er nog sneeuw op de autolampen, waardoor de lichten voor meer dan 25 procent zijn afgeschermd? Dan betaal je daar 130 euro voor. 

  3. Slecht zicht bij de spiegels
    Kan de chauffeur onvoldoende zien wat er op de weg naast of achter hem gebeurt, doordat de spiegels of het camerasysteem in de auto te veel bedekt zijn met sneeuw, dan is de boete 190 euro

  4. Kentekenplaat niet goed leesbaar
    Zorg ook dat het kenteken zichtbaar is, want anders riskeer je een boete van 190 euro.
      
  5. Rijden met losse lading
    Een losse lading op of aan een auto kan bijvoorbeeld ook sneeuw zijn die boven op het dak ligt en voor hinder kan zorgen voor andere weggebruikers. Er staat een boete op van 500 euro. Haal daarom de sneeuw van je auto, voordat het plots er vanaf valt. 

Bron: de bedragen zijn uit het document 'Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen' gehaald van het Openbaar Ministerie. 

Ook de politie waarschuwt voor boetes in het verkeer tijdens deze sneeuwdagen. Zo heeft de politie van Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden een bericht op Facebook geplaatst om mensen erop te wijzen autoruiten te boenen. 

