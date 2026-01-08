'Oma vindt het geweldig', geen verslavende algoritmes in app van Kees Jan

“We gaan even op mijn slaapkamer zitten, want de woonkamer is nog een rotzooi”, lacht Kees Jan. Op dat moment lijkt hij nog een doodnormale jongen in een studentenhuis in Tilburg. Maar hij is al maanden bezig met een bijzonder project: zijn app Famly. “Je gaat terug naar de basis van sociale media en houdt je familie en hechte vrienden op de hoogte van wat je doet.”

Het idee voor de app kreeg de 22-jarige student nadat zijn oma aangaf dat ze het jammer vond dat ze elkaar weinig spraken. “Dat geldt eigenlijk ook voor mijn oom en tante, maar ik heb geen zin om ze allemaal apart te appen. Toen bedacht ik een nieuw platform, waar je foto’s met elkaar deelt.” Bedenken is één ding, maar bouwen is een heel ander verhaal. Dat bleek lastiger dan verwacht. Kees Jan ging daarom op zoek naar iemand die hem daarbij kon helpen. “Ik had zó geprutst tijdens het bouwen van de app dat mijn compagnon helemaal opnieuw moest beginnen”, lacht hij.

“Ze willen dat je zo lang mogelijk blijft scrollen.”

Na ruim zes maanden is de app Famly een feit. Het is eigenlijk een soort Instagram zonder alle poespas, waar je groepen met bijvoorbeeld vrienden, je familie of je voetbalteam kunt aanmaken. “Je gaat terug naar de basis van sociale media”, legt hij uit. “Ooit draaide het bij platforms als Instagram om het delen van foto’s met bekenden, maar inmiddels zijn die grote bedrijven vooral winstmachines. Ze tonen veel reclame en proberen je zo lang mogelijk vast te houden. Dat levert ze enorm veel geld op.”

Volgens Kees Jan is Famly is een tegenhanger van de grote sociale-mediaplatforms. De focus ligt niet op eindeloos scrollen, maar op het delen van momenten met vrienden en familie.

Kees Jan laat zien hoe Famly werkt.

De afgelopen maanden testten vrienden en familie van de oprichter de app. Hij kreeg veel positieve reacties. “Vrienden vroegen me wanneer de app voor iedereen beschikbaar zou zijn, omdat hun oma er ook naar vroeg. Dat laat zien dat het idee werkt.” Volgens Kees Jan is Famly geen directe concurrent van bestaande sociale-media-apps. Hij ziet de app vooral als een aanvulling. Instagram noemt hij bijvoorbeeld geschikt voor entertainment en nieuws, maar minder voor het delen en bekijken van foto’s van vrienden en familie.